Белозерцев вошел в топ-20 медиарейтинга по теме «ЖКХ»

Согласно данным компании «Медиалогия», медиаиндекс главы региона составил 1 401,2.
Лидером рейтинга стал глава Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 38 561,3), в аутсайдерах — глава Магаданской области Владимир Печеный (589,4).
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в майском медиарейтинге глав регионов по теме «ЖКХ» занял 18 место.
Согласно данным компании «Медиалогия», медиаиндекс главы региона составил 1 401,2.
Лидером рейтинга стал глава Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 38 561,3), в аутсайдерах — глава Магаданской области Владимир Печеный (589,4).