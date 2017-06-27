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Белозерцев вошел в топ-20 медиарейтинга по теме «ЖКХ»

27 июня в 16:53 152 просмотра
«ЖКХ» занял 18 место.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в майском медиарейтинге глав регионов по теме «ЖКХ» занял 18 место.

Согласно данным компании «Медиалогия», медиаиндекс главы региона составил 1 401,2.

Лидером рейтинга стал глава Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 38 561,3), в аутсайдерах — глава Магаданской области Владимир Печеный (589,4).


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