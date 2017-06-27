Пензенская молодежь устроила праздник на Юбилейной площади

27 июня в рамках празднования Дня молодежи России на Юбилейной площади Пензы прошел фестиваль субкультур «Энергия молодежи».

Гостям праздника представили самые популярные направления молодежной субкультуры: битбокс, брейкданс, хип-хоп, паркур, воркаут и многие другие.

«В рамках фестиваля прошла презентация тематических площадок, модераторами которых выступили представители муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, активисты молодежных общественных организаций города», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

В ходе праздника гости смогли поучаствовать в социологическом опросе и познавательной викторине, посетить конкурсную, волонтерскую и интерактивную площадки. Все желающие смогли стать участниками мастер-класса по катанию на роликах, а также выполнить нормативы комплекса ГТО.

Активисты молодежного движения получили памятные подарки и благодарственные письма председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Натальи Озеровой.