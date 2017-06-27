Врио главы Мордовии: Город Спутник соответствует мировым стандартам (видео)

Город Спутник посетил врио главы Республики Мордовия Владимир Волков. Он ознакомился с микрорайоном и побывал в новой школе на 1100 мест, которая откроется в сентябре.

Владимир Волков поделился впечатлениями о сотрудничестве с компанией «Термодом» и о Спутнике, в частности, гость отметил, что микрорайон соответствует мировым стандартам. Также он признался, что любит яркие цвета: серость давит на людей, а в разноцветных современных домах жить гораздо приятнее.

Строительный холдинг «Термодом» работает в республике Мордовия с 2016 года. В рамках подготовки к Чемпионату мира компания строит жилой комплекс «Арена», жилой дом и гостиницы в гостинично-жилом комплексе «Тавла».

Владимир Волков отметил качество строительства компании и соблюдение сроков.

«Особенно сейчас сроки важны, потому что 16 июня 2018 года у нас состоится первый матч Чемпионата мира, все к этому времени нужно построить», — уточнил он и поделился планами о продолжении сотрудничества с компанией «Термодом».