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В Пензе бухгалтер детсада начислила себе зарплату на 1,7 млн рублей

27 июня в 17:12 666 просмотров

54-летнюю пензячку признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения с причинением особо крупного ущерба.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, главный бухгалтер одного из пензенских детских садов ежемесячно с 2014 года по июнь 2016 года начисляла себе завышенную заработную плату.

Незаконными выплатами детскому саду был причинен ущерб на общую сумму более 1,7 млн руб. Обнаружили это новые руководитель и главный бухгалтер, которые приступили к работе в учреждении.

Свою вину подсудимая полностью признала и возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.


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