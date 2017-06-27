Левченко рассказала, где в Пензенской области самые плохие дороги

По словам начальника управления, всего на территории региона — 3659 км автодорог регионального и межмуниципального значения, из них в прошедшем году инспекторами ведомства было проверено 1716.

«В 15 районах было выявлено 59 нарушений по содержанию данных дорог, выдано 32 предписания. Следует учитывать, что инспекция не наделена правом рассмотрения и составления административных протоколов, поэтому материалы проверок по данным фактам были направлены в ГИБДД и УМВД Пензенской области», — сообщила она.

Также инспекция проводит обследования автодорог, в 2016 году был обследован 5961 км дорожного полотна.

«Наибольшее количество нарушений по содержанию дорог в 2016 году было выявлено в Земетчинском, Башмаковском, Тамалинском и Белинском районах. Большая часть нарушений связана с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия и дефектами обочин.

Также в 2016 году была проведена проверка качества работ по ремонту автодорог местного значения. Было проверено 82 объекта в 32 муниципальных образованиях, все нарушения и дефекты, которые выявлялись в ходе осмотров, отражались в протоколах, которые направлялись в минстрой Пензенской области», — пояснила глава управления.

Отчитываясь об итогах надзора за техническим состоянием самоходных машин, Инна Левченко отметила, что в прошлом году было зарегистрировано меньше техники, выдано меньше удостоверений трактористам-машинистам, а также меньше единиц транспорта прошли техосмотр.

«За 2016 год зарегистрировано 2256 единиц техники, а за аналогичный период 2015-го — 2543. Снято с учета 2160, за аналогичный период — 2577, выдано 3330 удостоверений, за аналогичный период - 4061. Проведен техосмотр 9990 единиц техники, за аналогичный период — 10541. Сразу хотела бы пояснить, с чем связано падение основных показателей. У нас ряд изменений в законодательстве произошел, они связаны с тем, чтобы облегчить гражданам получение таких госуслуг. Только первичный техосмотр проводится по месту регистрации техники, а каждый последующий — по месту нахождения органа технадзора независимо от места регистрации машин. То есть ряд техники имеет право там, где работает, — в соседних субъектах пройти техосмотр. И по госуслуге «выдача удостоверений» мы тоже имеем минус 12,2% по аналогичной причине. Но не могу не отметить и факт снижения популярности такой профессии, обращаются меньше», — сообщила она.

Также инспекция ежегодно зимой проводит профилактическую операцию «Снегоход».

«В 2016 году было выявлено и зарегистрировано 57 внедорожных мототранспортных средств — снегоходов. В летнее время — 10 квадроциклов, осенью — 38 тракторов. По всем фактам применялись меры административного воздействия из-за нарушения правил об эксплуатации и госрегистрации транспортных средств. Выдано 341 постановление, соответственно, штрафы — 441 тыс. рублей», — рассказала Инна Левченко, добавив, что этой зимой инспекторы также провели операцию «Снегоход», в результате которой было зарегистрировано 56 единиц мототранспортных средств.