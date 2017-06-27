В Пензенской области 30 июня не будут делать аборты

Проект «День без аборта», направленный на повышение рождаемости в регионе, стартовал в Пензенской области еще в марте.

30 июня все учреждения родовспоможения области, в том числе — и частные клиники, вновь не будут проводить прерывания беременности по желанию женщины.

«Такой день мы уже проводили 31 марта, теперь во втором квартале настает 30 июня, когда мы также объявляем «День без аборта», — говорит начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области Марина Евстигнеева.

Тенденция к сокращению числа абортов в Пензенской области сохраняется — за пять месяцев 2017 года количество абортов уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,2%", — сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Проведенный аборт сказывается не только на репродуктивной функции женщины, но и на организме в целом. Основной удар идет на гормональную систему. Кроме того, в результате аборта страдает нервная система, как следствие возможны серьезные нервные срывы. Вред аборта наиболее опасен для детородной функции из-за вероятности развития бесплодия.

«Поверьте, что на практике каждый врач акушер-гинеколог готов скорее принять самые сложные роды у женщины, чем сделать ей аборт», — заявляет Марина Евстигнеева.