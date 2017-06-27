Белозерцев раскритиковал работу глав районов Пензенской области

Глава региона отметил, что в некоторых районах есть проблемы с подготовкой проектно-сметной документации.

«Складывается впечатление, что руководители дорожных служб и главы муниципальных образований не до конца осознают важность такого рода деятельности. Я не могу считать удовлетворительной работу по оформлению документации для участия в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Если мы хотим рассчитывать на субсидии из федерального центра, нужно своевременно и качественно готовить документы.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области на 2017 год составляют более 5,5 млрд рублей. Планируется построить, реконструировать и отремонтировать 595 километров автомобильных дорог. Ресурс на то, чтобы привести инфраструктуру в хорошее состояние, есть. Созданы все условия для нормальной работы. Теперь нужны конкретные дела», — призвал Иван Белозерцев.

Губернатор сообщил, что, по данным Росавтодора, Пензенская область по ходу исполнения приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» — в «зеленой» зоне, где темпы работ соответствуют утвержденным графикам.

«Каждый регион борется за привлечение инвесторов, которые в первую очередь смотрят, в том числе, на состояние инфраструктуры. Задача на 2017 год — приведение дорог в нормативное состояние, от этого зависит экономика. Нужно работать так, чтобы мы гордились Пензенским регионом, чтобы население говорило главам муниципальных образований: «Спасибо!». Если руководители этого не заслуживают — с ними нужно прощаться», — подчеркнул он.

Также Иван Белозерцев напомнил участникам совещания о необходимости санитарной очистки прилегающих к дорогам лесозащитных полос от сухостойных деревьев и насаждений, оборудования трасс камерами фото- и видеофиксации нарушений, сообщили в пресс-центре облправительства.