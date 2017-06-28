Пензенцы могут выгодно купить лучшие смартфоны для лета

Лето — время пеших прогулок с друзьями или детьми, поездок за город и на море, сотен памятных фото и сообщений близким и новым знакомым. Не потратить впустую ни одного теплого дня поможет верный друг и товарищ — смартфон. Вместе с экспертами МТС выяснили, какие суперспособности понадобятся вашему смартфону летом, и подобрали лучшие модели для каждой.

Долгая прогулка

Выучить за лето наизусть все пешеходные маршруты или отправиться на велосипеде покорять загородные тропы? К сожалению, короткая жизнь смартфонной батареи может подпортить впечатление от любого променада. Зарядить гаджет, увы, дадут не в каждом кафе, да и кому хочется проводить чудесный вечер в замкнутом пространстве, дожидаясь, пока смартфон «наестся» и тратя лишние деньги?

Что выбрать: Asus ZenFone 3 Max. Этот недорогой аппарат обладает не только емким аккумулятором, но и полным джентльменским набором необходимых функций: шустрым процессором, сканером отпечатка пальца, поддержкой сетей 4G и двумя полноценными слотами для SIM-карт. Еще одна плюшка — при покупке смартфона в салоне МТС вы получаете 20% скидку на любой аксессуар и можете дополнительно приобрести, например, внешний аккумулятор на случай, если батарейка в смартфоне все-таки сядет.

В фокусе

Выбирая новый смартфон, мы часто в первую очередь смотрим на характеристики камеры. Мегапиксели — еще не все, обратите внимание на разрешение фронтальной камеры, встроенный фоторедактор или редактор селфи, а также почитайте отзывы про разные режимы съемки. Аппарат должен одинаково хорошо уметь снимать на улице и в помещении, делать видеоролики высокого качества и вести в соцсети видеотрансляции, за которые не будет стыдно перед подписчиками.

Что выбрать: Huawei Nova. Этот смартфон может похвастаться профессиональной камерой, которой доступны съемка 4К-видео, режим ночной съемки и функция украшения снимков. Прочное стекло экрана, высокоемкая батарея и эргономичный нескользящий корпус позволят делать фотографии с максимумом комфорта и безопасности. Еще одна заслуживающая внимание деталь — аппарат доступен в розовом и золотом цвете.

Книги для отпуска

Время, когда любители чтения брали отдельный чемодан для книг, прошло безвозвратно. Все сокровища мировой литературы можно читать со смартфона, особенно если это смартфон с подходящим для чтения экраном. «Подходящий» в данном случае означает, что смартфон не бликует на солнце, буквы хорошо различимы даже при ярком свете, а размеры самого телефона позволяют, с одной стороны, удобно держать его в руке, а с другой — не щуриться, разбирая шрифт на дисплее.

Что выбрать: Samsung Galaxy A3. Amoled-дисплей с широким углом обзора и олеофобным покрытием позволит читать и под прямыми солнечными лучами, и даже под дождем. Свободной внутренней памяти в почти 11 Гб с лихвой хватит на любую электронную библиотеку. Аппарат снабжен модулем Samsung Pay, который позволит быстро расплатиться в книжном магазине, если вас охватит ностальгия по «бумажному» чтению. Приятный бонус: при покупке аппарата в салонах МТС вы получаете полгода связи в подарок.

На добрую память

Если вы любитель «нафаршировать» смартфон приложениями и фотографиями под завязку — ищите модели с большим объемом встроенной памяти. А еще лучше — сочетающие в себе внушительное «хранилище», возможность расширить его за счет SD-карты и шустрый процессор, чтобы количество установленных и одновременно запущенных приложений не тормозило работу устройства.

Что выбрать: Sony Xperia Z5. 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ — встроенной, максимальный объем памяти до 200 Гб — это все, что вам нужно знать про этот смартфон. Вопроса, чем занять такое количество свободных гигабайт, точно не встанет — с камерой в целых 23 Мпикс и функцией съемок видеоклипов этот смартфон станет для вас настоящей студией по производству медиаконтента.

Все и сразу

Вы настроены серьезно и собираетесь использовать смартфон как камеру, телевизор, навигатор, игровую станцию, электронный кошелек, планировщик путешествий и (добавьте свой вариант). И это правильно! Современные смартфоны настолько умны и высокофункциональны, что совмещают в себе возможности десятка разных гаджетов и способны взять на себя заботы о самых разных аспектах вашей жизни. Главное — не ошибиться в выборе надежного спутника.

Что выбрать: Samsung Galaxy S8 G950. Практически безупречный смартфон, на 100% стоящий своих денег. Изящный и прочный, с интеллектуальной фотокамерой, безрамочным изогнутым экраном, эргономичный, быстрый, с системой пыле- и влагозащиты, поддержкой графики даже самых «тяжелых» игр и сканером радужной оболочки глаза для абсолютной безопасности. Все покупатели получают год бесплатной связи в подарок и могут оформить рассрочку на два года.