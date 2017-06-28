В Пензенской области перевернулся «ВАЗ-21099»

ДТП произошло в Кузнецком районе на дороге в Радищево.
В происшествии никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий ДТП привлекались три человека и спецтехника.
28 июня около шести часов утра в Пензенской области опрокинулась легковушка.
ДТП произошло в Кузнецком районе на дороге в Радищево.
В происшествии никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий ДТП привлекались три человека и спецтехника.