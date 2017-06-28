Пензенцам рассказывают об истории железных дорог

Жителям области представили серию увлекательных экскурсий, приуроченных к 180-летию российских железных дорог.

Экскурсии проходят во всех музеях, расположенных на территориях предприятий Пензенского региона. Каждый месяц проводят две экскурсии, собирая не менее 25 человек. Большинство — это молодежь в возрасте от 20 до 35 лет, многие приходят семьями. Всего с начала лета побывало уже около 80 посетителей.

«Все экскурсионные программы уникальны. Их разработали специально к юбилейной дате. Технические экспонаты, масштабные модели и исторические раритеты вызвали у горожан большой интерес», — сообщает пресс-служба Пензенского региона Куйбышевской железной дороги.

Инициаторами мероприятий выступили руководитель регионального железнодорожного музея Александр Сачков и активисты туристическо-образовательного сообщества «Сурский край. Уникальные маршруты».

Увлекательные экскурсии, во время которых можно узнать много интересных фактов об истории железных дорог, планируется проводить в Пензе до октября, говорится в сообщении.