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В Пензе откроют мемориальную доску Василию Бочкареву

28 июня в 10:50 396 просмотров
, скончавшемуся 22 июня прошлого года, будет установлена на здании администрации Железнодорожного района Пензы. Об этом корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» сообщила автор инициативы Анастасия Слесарева.

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Мемориальная доска экс-губернатору Василию Бочкареву, скончавшемуся 22 июня прошлого года, будет установлена на здании администрации Железнодорожного района Пензы. Об этом корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» сообщила автор инициативы Анастасия Слесарева.

«Я очень радею за сохранение памяти о Василии Кузьмиче, поэтому решила выступить с предложением об установки мемориальной доски», — рассказывает девушка.

По словам Анастасии Слесаревой, идея об установке мемориальной доски Василию Бочкареву была поддержана представителями власти. Как сообщается в письме за подписью заместителя главы администрации Пензы Владимира Попкова (документ имеется в распоряжении редакции), 15 июня на заседании рабочей группы Градостроительного совета при правительстве Пензенской области был рассмотрен и одобрен проект мемориальной доски Василию Бочкареву. В настоящее время идет ее изготовление. Затем она будет установлена на здании администрации Железнодорожного района.

Предполагаемая дата открытия мемориальной доски пока не известна.

Стоит отметить, что решение о размещении мемориальной доски именно на здании администрации Железнодорожного района принято не случайно. Василий Бочкарев до избрания главой региона в 1998 году сперва был председателем Железнодорожного райисполкома, а затем стал главой администрации Железнодорожного района.


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