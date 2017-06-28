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Большинство россиян не боится потерять работу

28 июня в 10:50 354 просмотра

Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провели опрос среди 16,6 тысяч работающих россиян.

Результаты показали, что количество респондентов, которые боятся потерять работу, снизилось за год на 8,5% (33,2% в мае 2017-го против 41,7% в мае 2016-го), сообщают «Известия».

На 5,5% упали ожидания снижения заработной платы (45,9% против 51,4%), и на 6,7% - задержек выплат (38,3% против 45%). Потенциальную возможность ухода в неоплачиваемый отпуск в мае 2017 года отметили на 4,3% респондентов меньше, чем годом ранее (27,6% против 31,9%).

Участниками опроса стали как неквалифицированные рабочие, так и руководители отделений крупных и средних компаний, отметили «Известия».


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