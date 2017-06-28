Большинство россиян не боится потерять работу

Результаты показали, что количество респондентов, которые боятся потерять работу, снизилось за год на 8,5% (33,2% в мае 2017-го против 41,7% в мае 2016-го), сообщают «Известия».

На 5,5% упали ожидания снижения заработной платы (45,9% против 51,4%), и на 6,7% - задержек выплат (38,3% против 45%). Потенциальную возможность ухода в неоплачиваемый отпуск в мае 2017 года отметили на 4,3% респондентов меньше, чем годом ранее (27,6% против 31,9%).

Участниками опроса стали как неквалифицированные рабочие, так и руководители отделений крупных и средних компаний, отметили «Известия».