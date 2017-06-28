В Пензе Иван Белозерцев открыл фестиваль КВН

Открывая фестиваль, глава региона поздравил присутствующих с Днем молодежи.

«Хочу пожелать вам счастья, здоровья, любви и благополучия, реализации всех намеченных планов. Молодость — такое состояние, которое очень быстро проходит, поэтому дорожите каждым моментом своей жизни и помните, что ваша судьба зависит только от вас», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор вспомнил, как в 2015 году представители творческой молодежи региона обратились к нему с просьбой о проведении областного фестиваля КВН.

«Я решил поддержать эту идею, Кубок мы будем проводить ежегодно и вместе получать огромное удовольствие. В Пензе богатые традиции этих игр, наши земляки, которые когда-то играли здесь в КВН, теперь радуют всю Россию — Павел Воля, Тимур Родригес и многие другие. Но время идет, подросла одаренная смена. Мне хочется поблагодарить лидеров молодежных объединений, авторов проектов в разных сферах деятельности, важных для Пензенской области и для нашей страны. Большое спасибо, мы вместе делаем хорошее нужное дело», — добавил он.

До начала игры Иван Белозерцев вручил благодарности губернатора молодым людям, активно проявившим себя в общественной жизни региона, а после игры наградил победителей фестиваля золотым, серебряным и бронзовым КИВИНами.

«Это был прекрасный вечер, я хочу поблагодарить все команды, выходившие сегодня на сцену — из Пензы, Смоленска, Ярославля и Нижнего Тагила. Жюри подходило к оценке выступления ребят очень принципиально, а мне лично понравились все. КВНу на пензенской земле быть!» — резюмировал глава региона.