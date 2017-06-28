Президент отметил начальника отдела минздрава Пензенской области

По информации пресс-центра правительства Пензенской области, Владимир Путин подписал Указ № 288 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» 27 июня 2017 года.

Начальнику отдела министерства здравоохранения Пензенской области Марине Евстигнеевой за заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Марина Вячеславовна курирует вопросы оказания медицинской помощи детям и функционирования службы родовспоможения, говорится в сообщении.