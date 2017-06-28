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Пензенские педагоги обсудят развитие системы образования в регионе

28 июня в 11:39 258 просмотров
«Будущее — за профессионалами».

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В Пензенской области пройдет V областной форум молодых педагогов «Будущее — за профессионалами».

Мероприятие пройдет с 28 по 30 июня на базе детского лагеря «Строитель». Более 100 молодых педагогов станут участниками форума. Впервые в нем примут участие педагоги дошкольного образования.

«Программа включает обсуждение вопросов профессиональной деятельности педагога с участием представителей правительства Пензенской области, Законодательного Собрания и министерства образования», — сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Педагоги, победившие в конкурсах профессионального мастерства, проведут для участников форума мастер-классы. В ходе работы дискуссионных площадок рассмотрят вопросы развития системы образования и воспитания в школе и детских садах.

Также молодые педагоги смогут принять участие в спортивных и творческих мероприятиях.

Участники ознакомятся с деятельностью областной организации Общероссийского Профсоюза образования, узнают о социальных льготах и гарантиях, которые предусмотрены работникам образования.

Открытие форума пройдет 28 июня в 16.30.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/06/28/11001130

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