Пензенские педагоги обсудят развитие системы образования в регионе

В Пензенской области пройдет V областной форум молодых педагогов «Будущее — за профессионалами».

Мероприятие пройдет с 28 по 30 июня на базе детского лагеря «Строитель». Более 100 молодых педагогов станут участниками форума. Впервые в нем примут участие педагоги дошкольного образования.

«Программа включает обсуждение вопросов профессиональной деятельности педагога с участием представителей правительства Пензенской области, Законодательного Собрания и министерства образования», — сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Педагоги, победившие в конкурсах профессионального мастерства, проведут для участников форума мастер-классы. В ходе работы дискуссионных площадок рассмотрят вопросы развития системы образования и воспитания в школе и детских садах.

Также молодые педагоги смогут принять участие в спортивных и творческих мероприятиях.

Участники ознакомятся с деятельностью областной организации Общероссийского Профсоюза образования, узнают о социальных льготах и гарантиях, которые предусмотрены работникам образования.

Открытие форума пройдет 28 июня в 16.30.