Пензенский индустриальный парк «Отвель» ищет резидентов

«Для будущих резидентов подготовлены земельные участки общей площадью более 25 га, обеспеченные необходимой инженерной инфраструктурой для организации производственной деятельности», — сообщили в пресс-службе министерства.
Резидентам парка будет предоставлена возможность заключить договор аренды земельных участков без проведения процедуры торгов. Также резиденты, реализующие инвестпроекты, смогут претендовать на снижение налога на прибыль с 18% до 10%.
Кроме того, резиденты индустриальных парков, реализующие региональные инвестиционные проекты, могут претендовать на снижение налога на прибыль с 18% до 10%.
Для того, чтобы заявиться на участие в конкурсе, необходимо направить заявку в соответствии в утвержденной формой в региональное минэкономики по адресу: г. Пенза, ул. Кураева, д.36а с 9.00 до 18.00, кроме выходных.
Заявки будут принимать до 28 июля.
Подробнее о конкурсе можно узнать, перейдя по ссылке.