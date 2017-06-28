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Пензенский индустриальный парк «Отвель» ищет резидентов

28 июня в 11:46 304 просмотра
«Отвель».

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Министерство экономики Пензенской области объявило о начале приема заявок на участие в конкурсе на право стать резидентом индустриального парка «Отвель».

«Для будущих резидентов подготовлены земельные участки общей площадью более 25 га, обеспеченные необходимой инженерной инфраструктурой для организации производственной деятельности», — сообщили в пресс-службе министерства.

Резидентам парка будет предоставлена возможность заключить договор аренды земельных участков без проведения процедуры торгов. Также резиденты, реализующие инвестпроекты, смогут претендовать на снижение налога на прибыль с 18% до 10%.

Кроме того, резиденты индустриальных парков, реализующие региональные инвестиционные проекты, могут претендовать на снижение налога на прибыль с 18% до 10%.

Для того, чтобы заявиться на участие в конкурсе, необходимо направить заявку в соответствии в утвержденной формой в региональное минэкономики по адресу: г. Пенза, ул. Кураева, д.36а с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Заявки будут принимать до 28 июля.

Подробнее о конкурсе можно узнать, перейдя по ссылке.

Фотография: http://econom.pnzreg.ru/news/2017/06/28/19362079

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