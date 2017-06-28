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В Пензе жителей домов на пр. Крамского могут оставить без воды

28 июня в 11:57 276 просмотров
, расположенных на проезде Крамского.

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В Пензе 28 июня возможно ограничение водоснабжения в ряде домов, расположенных на проезде Крамского.

Как сообщается на сайте «Горводоканала», с 9.00 в связи с ремонтом без воды могут оставить жителей домов с 21-го по 47-й.

«К сожалению, в некоторых случаях отключение — необходимое требование технологического процесса. Такие работы помогают предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями. ООО «Горводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям», — сообщили в пресс-службе компании.

Подачу воды возобновят после устранения утечки.


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