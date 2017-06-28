Пожар в Пензенской области тушили 17 человек

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, в административном здании на улице Крылова вспыхнуло бытовое помещение.
В огне никто не пострадал. К тушению пожара привлекались 17 человек и четыре единицы спецтехники.
В городе Нижний Ломов Пензенской области загорелось административное здание.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, в административном здании на улице Крылова вспыхнуло бытовое помещение.
В огне никто не пострадал. К тушению пожара привлекались 17 человек и четыре единицы спецтехники.