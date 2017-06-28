В Пензе передали орден Мужества родителям капитана Павла Казаченкова (видео)

Указом Президента Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 205 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградили капитана Казаченкова Павла Андреевича посмертно, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

«К сожалению, Павел Андреевич погиб, исполняя интернациональный долг. Погиб там, где ему было предписано исполнять свой воинский долг, долг патриота. Я уверен, что память о капитане будет сохранена и в школе, в которой он учился, и в наших сердцах. Хочется выразить особую благодарность родителям за то, что воспитали такого парня. Он сделал все, чтобы выполнить свой воинский долг. Он был настоящим патриотом своей родины», — отметил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Память погибшего капитана Павла Казаченкова почтили минутой молчания.

Казаченков Павел Андреевич, родился 15 июля 1985 года в Пензе. Окончил школу № 46, в 2007 году — Пензенский артиллерийский инженерный институт. Проходил службу в войсковой части в Нижнем Новгороде. В 2013 году ему присвоили звание капитана.

16 февраля 2017 года он погиб при взрыве, выполняя боевое задание. 19 февраля его тело захоронили на Аллее Славы Ново-Западного кладбища.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».