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В Пензе мужчина представился директором и «снял кассу»

28 июня в 13:24 272 просмотра

В Пензе полицейские проверяют обстоятельства совершения мошеннических действий.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, администратору отеля позвонил мужчина и представился директором отеля. Он сообщил, что от него приедет человек, которому из сейфа нужно выдать 57 тысяч рублей.

Через полчаса подъехал неизвестный мужчина, которому администратор передала 57 тысяч рублей.

Приметы подозреваемого: мужчина славянской внешности, на вид — 35 лет, рост 170 см, крепкого телосложения, темные короткие волосы, имел щетину. Был одет в белую майку с темным изображением и серые брюки.

По факту мошенничества проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.


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