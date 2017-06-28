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В Пензе 385 школьников сдадут ЕГЭ в резервные дни

28 июня в 13:42 168 просмотров

Резервные дни сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике базового и профильного уровней состоятся 28 и 29 июня.

Пройти итоговую аттестацию могут обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам, а также не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, сообщают в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Для сдачи ЕГЭ по математике базового и профильного уровней 28 июня заявления подали 96 и 139 человек соответственно и 20 обучающихся — в виде государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Проверка знаний пройдет на базе пензенских школ № 7 и 66.

130 обучающихся подали заявления для сдачи экзамена по русскому языку 29 июня, в том числе — один обучающийся в виде ГВЭ. Экзамен пройдет на базе школы № 12 и лицея № 55, также один пункт проведения экзамена будет работать на дому.

Результаты будут известны не позднее 11 июля.


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