Пензенский депутат винит в разбитых дорогах большегрузы (видео)

Тема ремонта дорог на пензенских улицах вызвал дискуссию на сессии городской Думы. По мнению некоторых депутатов, во время дорожных работ нужно прислушиваться к просьбам жителей Пензы. К примеру, где лучше сделать карман для парковки машин, где обеспечить подъезд к тому или иному зданию, где не поставить, а положить бордюрный камень.

«Сейчас бордюрный камень на улице Ударной ставят. Мне хотелось бы спросить, у кого из строителей узнать? Потому что у меня жители просят: один бордюрный камень положить, другой — поставить. И навстречу не идут пожеланиям жителей», — сказал депутат Пензенской городской Думы Александр Трутнев.

«Если каждый будет подходить и говорить, что здесь нужно сделать, а что не нужно, то мы работу выполнить никогда не сможем. В первую очередь, надо подходить к старшему мастеру, который там находится, также к кураторам департамента ЖКХ Пензы», — заявил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Андрей Гришин.

Также он пояснил, что никто не будет идти навстречу жителям, если проектом тот или иной вид дорожной работы не предусмотрен. На что депутат Владимир Мутовкин, долгое время работавший в сфере жилищно-коммунального хозяйства, возразил. По его сведениям, по ремонту дорог никаких проектов нет. Все производится на основании сметной документации. И люди вправе вносить коррективы в вопросы благоустройства.

«Дороги мы делаем для того, чтобы людям было удобно. Их надо слушать и, где это возможно, применять. Это делать должен не подрядчик, а приглашать надо с департамента ЖКХ курирующих лиц, они уполномочены принять это решение», — отметил Владимир Мутовкин.

Произвести грамотно ремонт городских магистралей — это важная задача, однако не менее значимая — сохранить то, что было сделано. Многие водители отмечают: уже на следующий год после ремонта дорога становится разбитой. Депутат Анатолий Овчаренко считает, что асфальт чаще всего портят большегрузы.

«Не успели в городе на отдельных участках улиц положить асфальт, водителям большегрузных машин это здорово понравилось и они курсируют: на улице Суворова, Кулакова, по улице Захарова с выходом на Окружную по улице Мира. Я лично неоднократно сопровождал эти автомашины, еду за ними, смотрю: уже появляются вдавливания асфальта», — поделился он наблюдением.

Депутат предложил запретить въезд в Пензу большегрузов. По мнению Анатолия Овчаренко, надо организовать логистические центры, чтобы там распределять грузы и развозить их по городу на небольших грузовиках. Более того, было предложено обратить внимание на фуры, которые водители оставляют на ночь, паркуясь около своих домов. Это не только портит дорожное покрытие, но и может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, сообщает телеканал «Экспресс».