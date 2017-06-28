Пензенцев приглашают к участию в фотоконкурсе

Пензенское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» проведет традиционный фотоконкурс «География Сурского края — 2017». Он будет посвящен Году экологии.

Работы будут приниматься с 18 августа по 31 октября по шести номинациям в разных возрастных группах.

Конкурс призван развивать туристический бренд Пензенской области и проводится в рамках мероприятий общественного экологического движения «Зеленая волна».

Все фотографии должны быть сделаны в Пензенской области в 2017 году. Возраст участников — не ограничен. Ими могут стать как любители, так и профессионалы.

По итогам работы жюри в декабре пройдет фотовыставка «География Сурского края — 2017», на которой победителей наградят дипломами и призами.

«Лучшие работы будут рекомендованы к публикации различным изданиям. Работы, занявшие первые десять мест, будут предложены для включения в рекламную, презентационную продукцию, направленную на продвижение туристических объектов Пензенской области», — сообщает пресс-служба регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.