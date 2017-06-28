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Виктора Кувайцева наградили золотым значком ГТО

28 июня в 15:20 324 просмотра
, Виктора Кувайцева наградили золотым значком ГТО в соответствие с приказом № 57 от 27 апреля Минспорта РФ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) .

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Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктора Кувайцева наградили золотым значком ГТО в соответствие с приказом № 57 от 27 апреля Минспорта РФ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) .

«Конечно, это престижная награда. Рад, что удалось сдать все нормативы. Физкультура и спорт играют важную роль в нашей жизни. Воспитывают характер и волю, целеустремленность и терпение, учат побеждать. И главное — укрепляют здоровье. Помните песню: «Чтобы тело и душа были молоды … закаляйся, как сталь». Желаю всем, кто сдает нормы ГТО, занимается физкультурой и спортом — успехов и удачи!» — сказал Виктор Кувайцев, получая золотой значок ГТО.


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