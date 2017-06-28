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В Пензенской области сбили пенсионерку

28 июня в 15:30 384 просмотра
«Приоры» сбил пожилую женщину.

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В городе Кузнецке Пензенской области водитель «Приоры» сбил пожилую женщину.

27 июня на улице Белинского водитель «ВАЗ-217230» сбил пешехода — женщину 1953 года рождения.

Пенсионерку доставили в больницу.

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, по данному факту проводится проверка.


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