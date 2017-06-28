В Пензенской области темпы дорожных работ соответствуют графикам

28 июня министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев принял участие во Всероссийской конференции, посвященной реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Конференция, организованная в Саратове, прошла под руководством заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Минтранспорта РФ Игоря Астахова и гендиректора ассоциации «РАДОР» Игоря Старыгина.

Проект «Безопасные и качественные дороги» является одним из 11 приоритетных в масштабах РФ. На его реализацию выделили 65 миллиардов рублей. В нем участвуют 38 агломераций по всей России.

Основными задачами на начальных этапах является приведение сети автомобильных дорог в нормативное состояние, а также снижение аварийности на особо опасных участках на 50%.

«Темпы работ в Пензенской области соответствуют утвержденным графикам», — сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.