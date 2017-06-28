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Безработным пензенцам предложили выучиться на портных

28 июня в 16:15 386 просмотров

В Центре занятости населения Пензы прошла презентация профессий портного и швеи.

Специалисты отдела профобучения и профориентации ознакомили желающих освоить профессии портного и швеи, которые являются востребованными на рынке труда региона.

Соискателям рассказали о специфике профессий, условиях обучения, требованиях к работникам, режиме работы и социальных гарантиях.

Граждане, проходящие профессиональное обучение, не только получат теоретические знания, но и будут иметь возможность отрабатывать практические навыки на швейных предприятиях города, сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Для безработных горожан профессиональное обучение является бесплатным. Кроме того, во время него будет выплачиваться стипендия. По итогам экзамена новоиспеченные портные получат свидетельства о профессиональной подготовке государственного образца.

Фотография: http://trud.pnzreg.ru/news/2017/06/28/15332895

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