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В Мокшанском районе продали товары на 442 млн рублей

28 июня в 16:30 266 просмотров

28 июня министр промышленности Пензенской области Михаил Торгашин заслушал отчет главы администрации Мокшанского района Николая Тихомирова.

Мероприятие посетили главы администраций, депутаты, представители промышленных, сельхозпредприятий, бизнес-сообщества и общественных объединений.

В рамках мероприятия Николай Тихомиров рассказал об итогах социально-экономического развития Мокшанского района за 2012−2016 годы и планах развития на период 2017—2021 гг.

В частности, он отметил достижения в области промышленности. Так, объем отгруженных товаров собственного производства по предприятиям района в 2016 году составил 442 млн руб. или 170% к соответствующему периоду 2012 года. Ожидается, что в 2021 году значение показателя достигнет уровня 583 млн. руб, сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Михаил Торгашин высоко оценил развитие Мокшана и отметил, что развитие района и создание условий для достойной жизни является общей целью.

Фотография: http://prom.pnzreg.ru/news/2017/06/28/15234737

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