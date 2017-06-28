Клак рассказала о том, как в Пензе изменятся тарифы на ЖКУ к концу года (видео)

28 июня в пензенском управлении по регулированию тарифов прошел ежегодный брифинг, в ходе которого начальник ведомства Наталья Клак рассказала об итогах подведения тарифной политики в регионе.

По ее словам, в 2015 году в Пензенской области динамика изменения предельных индексов роста платы граждан за ЖКУ составляла 12,9%, в 2016 году — 8%, а по состоянию на июнь 2017 года — 7%. Таким образом, отметила она, правительство, проводя ряд мероприятий, сдерживает рост тарифов.

Также Наталья Клак сообщила о том, как изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги до конца года.

«Все мы обслуживаемся по услуге «холодная вода» у «Горводоканала». Тариф первого полугодия составил 23 рубля 71 копейку, во втором полугодии прирост составит 46 копеек. Итоговое тарифное значение — 24 рубля 17 копеек. Изменится стоимость услуги «водоотведение» на 39 копеек, во втором полугодии в абсолютном выражении величина составит 15 рублей 65 копеек.

Если говорить об электроэнергии, то разница в стоимости одного киловатта в час между первым и вторым полугодием будет незначительной — составит 14 копеек. По газу прирост составит 20 копеек, по теплоэнергии — в зависимости от поставщика. Вообще на территории Пензы у нас — 21 теплоснабжающая организация, но большая часть рынка тепла распределена между МКП «Теплоснабжение», ПАО «Т Плюс», ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и АО «Пензтеплоснабжение», — сказала она.

Таким образом, для потребителей МКП «Теплоснабжение» тариф изменится на 66 рублей 25 копеек и со второго полугодия составит 1648 рублей 7 копеек, для потребителей ПАО «Т Плюс» величина останется неизменной — 1296 рублей 73 копеек, для потребителей «Энергоснабжающего предприятия» прирост составит 36 рублей 11 копеек, тариф на второе полугодие будет равен 1846 рублям 62 копейкам, для потребителей «Пензтеплоснабжения» тариф составит 1906 рублей 96 копеек.

«Хотелось бы отметить, что плановый рост означает соблюдение баланса поставщика ресурса, производителя коммунальной услуги и потребителя. Если вы относитесь к категории граждан, в совокупном доходе которых расход на коммунальные услуги превышает 22%, то вы праве обратиться в органы соцзащиты для оформления адресной субсидии и получать от государства помощь в оплате ЖКУ», — напомнила Наталья Клак.

По данным статистики, за 2016 год жители области получили субсидии на оплату ЖКУ в целом по региону на сумму 1 млрд 116 млн рублей.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».