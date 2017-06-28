Белозерцев поручил проанализировать проблемы производителей региона

В Пензе в ходе совещания Иван Белозерцев поручил проанализировать проблемы входа производителей в крупные торговые сети.

Сейчас пензенские аграрии обеспечивают регион основными продуктами питания и осуществляют поставки в другие субъекты федерации и за рубеж. Так, за 2016 год продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья экспортировали на сумму 75,5 млн долларов США, по сравнению с 2015 годом экспорт вырос на 83,5%.

Оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров за пять месяцев 2017 года составил порядка 83 млрд рублей.

Обращаясь к собравшимся, глава региона отметил, что за последние два года объем пензенской продукции на полках сетевых магазинов значительно увеличился.

«Это дает возможность нашим производителям развиваться, повышать объемы, создавать новые рабочие места, увеличивать налогооблагаемую базу», — заявил Иван Белозерцев.

Сегодня на поставку товаров местных производителей заключено более 450 договоров. Свою продукцию через сетевые магазины реализуют более 180 товаропроизводителей. Это широкий ассортимент хлебобулочной и молочной продукции, мясо индейки, свинины, говядины, кондитерские и колбасные изделия, сахар-песок, полуфабрикаты, овощи и зелень.

Губернатор поручил министерству сельского хозяйства области проанализировать проблемы аграриев, с которыми они сталкиваются при попытке входа в крупные торговые сети.

«Мы должны знать, кто из товаропроизводителей нуждается в этом — посещая районы, узнавайте, что за продукция, выполняются ли требования торговых сетей к упаковке, срокам и объемам поставки, как мы можем помочь в развитии», — нацелил Иван Белозерцев.

Он уточнил, что в крупных компаниях данная работа налажена хорошо, и содействие необходимо оказать средним и мелким предприятиям, ищущим рынки сбыта.

Кроме того, глава региона поручил особое внимание уделить повышению качества упаковки пензенской продукции.

«Большинство производителей все делают «по старинке». Надо работать в этом направлении, разрабатывайте решения и предлагайте их товаропроизводителям, чтобы пензенская продукция выглядела привлекательно, это позиционирование Пензенской области», — нацелил губернатор.

В завершение выступления Иван Белозерцев подчеркнул, что подобные совещания планируется проводить ежеквартально.