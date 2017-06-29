Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Москве умер экс-солист группы «Иванушки International»
Россияне стали жить дольше
Антитабачную концепцию вновь забраковали
Евросоюз официально продлил антироссийские санкции
Большинство россиян не боится потерять работу
В России усилят контроль за ипотечным кредитованием
2,3 млн россиян не смогут выехать из страны из-за долгов
В России хотят урезать время продажи алкоголя
Россия уничтожила 99% запасов химического оружия
В России назвали самые здоровые регионы

В августе цены в России могут снизиться впервые за шесть лет

29 июня в 08:06 326 просмотров

Впервые за шесть лет они упадут в августе 2017 года прогнозируют снижение цен на товары и услуги.

Об этом «Известиям» сообщили экономисты нескольких крупных банков и директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев.

Согласно подсчетам, в августе-сентябре снижение цен может также произойти в пределах 0,2 п. п. В последний раз товары и услуги дешевели в России в августе 2011 года, тоже на 0,2 п. п.

Однако помешать снижению цен на товары и услуги может плохой урожай, вызванный неблагоприятными погодными условиями, считают некоторые эксперты.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics