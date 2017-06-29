В августе цены в России могут снизиться впервые за шесть лет

Впервые за шесть лет они упадут в августе 2017 года прогнозируют снижение цен на товары и услуги.

Об этом «Известиям» сообщили экономисты нескольких крупных банков и директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев.

Согласно подсчетам, в августе-сентябре снижение цен может также произойти в пределах 0,2 п. п. В последний раз товары и услуги дешевели в России в августе 2011 года, тоже на 0,2 п. п.

Однако помешать снижению цен на товары и услуги может плохой урожай, вызванный неблагоприятными погодными условиями, считают некоторые эксперты.