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Пензенцы победили на окружных соревнованиях по мотокроссу

29 июня в 08:19 280 просмотров
, пензенцы привезли оттуда сразу несколько наград.

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В Перми прошли соревнования по мотокроссу среди регионов ПФО, пензенцы привезли оттуда сразу несколько наград.

Как сообщил тренер пензенской команды Владислав Храмов, погодные условия были на состязаниях очень тяжелые.

«Была сильная грязь, лепило очки постоянно, лужи, залепляло глаза. В таких тяжелых условиях наши спортсмены очень удачно выступили, заняли первые места и в молодежном, и во взрослом чемпионате», — отметил он.

Пензенцы заняли первые места в трех классах — в категории до 65 куб. см отличился Никита Свистунов, до 85 — Курбан Хайтметов и до 125 — Сергей Прытов. В категории до 450 куб см. у команды на счету — второе место.

Теперь пензенцы готовятся к новым состязаниям, они пройдут в Орле в конце июля.

«Потом — Сызрань, заключительный этап ПФО, после чего мы поедем на финал чемпионата России», — сообщил Владислав Храмов.

Фотография: Фото Анны Балашовой

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