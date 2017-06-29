Пензенцы победили на окружных соревнованиях по мотокроссу

Как сообщил тренер пензенской команды Владислав Храмов, погодные условия были на состязаниях очень тяжелые.
«Была сильная грязь, лепило очки постоянно, лужи, залепляло глаза. В таких тяжелых условиях наши спортсмены очень удачно выступили, заняли первые места и в молодежном, и во взрослом чемпионате», — отметил он.
Пензенцы заняли первые места в трех классах — в категории до 65 куб. см отличился Никита Свистунов, до 85 — Курбан Хайтметов и до 125 — Сергей Прытов. В категории до 450 куб см. у команды на счету — второе место.
Теперь пензенцы готовятся к новым состязаниям, они пройдут в Орле в конце июля.
«Потом — Сызрань, заключительный этап ПФО, после чего мы поедем на финал чемпионата России», — сообщил Владислав Храмов.