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Антитабачную концепцию вновь забраковали

29 июня в 08:52 216 просмотров
, сообщают «Известия».

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Министерства вновь не согласовали антитабачную концепцию Минздрава России. Это уже второй вариант документа, сообщают «Известия».

Согласно концепции, которую разработал Минздрав и не согласовали Минэкономразвития, Минфин, Росстандарт и Минсельхоз, предполагалось повысить налоговые сборы на сигареты, ввести стандартизированную пачку для всех производителей, а также обязать их выпускать слабо воспламеняющуюся продукцию.

Однако, по мнению специалистов Минэкономразвития, повышение цен на сигареты, увеличение ставок акцизов и минимальных розничных цен может привести к переходу на нелегальную продукцию. Представители Минсельхоза раскритиковали предложение о размещении предупреждений о вреде потребления табачных изделий на обертке фильтра сигарет. А инициативу введения продукции с пониженной воспламеняемостью в Росстандарте назвали нереализуемой.


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