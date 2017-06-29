Россияне стали жить дольше

Средняя продолжительность жизни по стране составила 71,8 года. Для женщин этот показатель составляет 77 лет, для мужчин — 66,5 года.
Дольше всего в России живут в Северо-Кавказском федеральном округе — 75 лет. Там же находятся регионы с самой высокой продолжительностью жизни. Например, это Ингушетия — 80,8 года. Также в тройку регионов-долгожителей входят Дагестан — 77,2 года и Москва — 77 лет.
Самые маленькие показатели в Тыве — 64,2 года, в Чукотском автономном округе — 64,4 года и Еврейской автономной области — 65,8 года. Эти регионы находятся в конце списка уже на протяжении пяти последних лет, говорится в сообщении.
По мнению эксперта, долгая жизнь народов Кавказа связана с тем, что местное население много двигается из-за особенностей местности, мало пьют. Однако главным фактором влияния является то, что в горах давление воздуха ниже, чем на равнине. Это служит своеобразной профилактикой ишемии и гипертонии мозга.
Большую продолжительность жизни в столице связывают с высоким уровнем жизни и возможностями доступа к развитой медицине.
Что касается регионов с самыми низкими показателями, то в Тыве очень высокие показатели алкоголизации и распространенности туберкулезных заболеваний.