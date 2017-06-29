Россияне стали жить дольше

Средняя продолжительность жизни в России в 2016 году выросла до 71,87 года. За последние пять лет этот показатель вырос с 70,2 года в 2012-м до 71,87 года в прошлом году, сообщают « Известия » со ссылкой на Росстат.

Средняя продолжительность жизни по стране составила 71,8 года. Для женщин этот показатель составляет 77 лет, для мужчин — 66,5 года.

Дольше всего в России живут в Северо-Кавказском федеральном округе — 75 лет. Там же находятся регионы с самой высокой продолжительностью жизни. Например, это Ингушетия — 80,8 года. Также в тройку регионов-долгожителей входят Дагестан — 77,2 года и Москва — 77 лет.

Самые маленькие показатели в Тыве — 64,2 года, в Чукотском автономном округе — 64,4 года и Еврейской автономной области — 65,8 года. Эти регионы находятся в конце списка уже на протяжении пяти последних лет, говорится в сообщении.

По мнению эксперта, долгая жизнь народов Кавказа связана с тем, что местное население много двигается из-за особенностей местности, мало пьют. Однако главным фактором влияния является то, что в горах давление воздуха ниже, чем на равнине. Это служит своеобразной профилактикой ишемии и гипертонии мозга.

Большую продолжительность жизни в столице связывают с высоким уровнем жизни и возможностями доступа к развитой медицине.

Что касается регионов с самыми низкими показателями, то в Тыве очень высокие показатели алкоголизации и распространенности туберкулезных заболеваний.