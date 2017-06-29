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В Москве умер экс-солист группы «Иванушки International»

29 июня в 10:03 192 просмотра
«Иванушки International» Олег Яковлев, сообщают РИА «Новости».

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Утром 29 июня скончался бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев, сообщают РИА «Новости».

«Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья… Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — написала в Instagram гражданская жена артиста Александра Куцевол.

Сообщается, что 47-летний певец находился в тяжелом состоянии в реанимации с двусторонним воспалением легких.

В 1998 году лег Яковлев стал солистом группы «Иванушки International», когда ее покинул Игорь Сорин. Первой песней для него стала одна из самых популярных композиций группы — «Тополиный пух». В 2012 году Олег Яковлев начал сольную карьеру и спустя год покинул группу официально.

Фотография: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=3Yl3fQIVTzI

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