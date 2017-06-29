Пензенские дороги ремонтирует 31 бригада

По информации пресс-службы администрации Пензы, монтаж бордюрного камня ведется на улицах Калинина, Г. Титова, проспекте Победы, Краснова, Кирпичной, Ударной, Пушкина и Пушанина.
Ямочный ремонт проводят на улицах Терешковой и Циолковского. На улице Рахманинова идет фрезерование, на Заводской и улице Славы ведется подготовка к ремонтным работам.
На улицах Мира, Ставского и Петровского идет восстановление благоустройства, сообщают в мэрии.
На улице Чаадаева и Толстовском путепроводе ведется ремонт струйно-инъекционным методом, на автодороге в село Победа проводят грейдирование.