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Пензенские дороги ремонтирует 31 бригада

29 июня в 10:33 52 просмотра

Ремонтные работы в Пензе идут на 19 объектах.

По информации пресс-службы администрации Пензы, монтаж бордюрного камня ведется на улицах Калинина, Г. Титова, проспекте Победы, Краснова, Кирпичной, Ударной, Пушкина и Пушанина.

Ямочный ремонт проводят на улицах Терешковой и Циолковского. На улице Рахманинова идет фрезерование, на Заводской и улице Славы ведется подготовка к ремонтным работам.

На улицах Мира, Ставского и Петровского идет восстановление благоустройства, сообщают в мэрии.

На улице Чаадаева и Толстовском путепроводе ведется ремонт струйно-инъекционным методом, на автодороге в село Победа проводят грейдирование.


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