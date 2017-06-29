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MDK «пошутил» о смерти экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева

29 июня в 13:52 3472 просмотра
«ВКонтакте», скандально известном благодаря обилию черного юмора, появилась шутка про смерть экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева.

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Истории повторяются. В паблике MDK соцсети «ВКонтакте», скандально известном благодаря обилию черного юмора, появилась шутка про смерть экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева.

Напомним, экс-солист «Иванушек» скончался утром 29 июня в одной из столичных больниц.

Генеральный директор паблика Роберто Панчвидзе заявил, что в шутке про смерть Олега Яковлева нет никакой агрессии.

«Мы не оскорбляли его. Тот же случай, что и с Фриске, здесь нет никакого оскорбления человека. Даже в комментариях люди восприняли эту новость как должно. Никакой агрессии там нет. Нет состава преступления», — сказал он Life.

Он сообщил о том, что картинку удалят только в том случае, если родственники артиста сочтут ее некорректной. Авторов «творения» Роберто Панчвидзе не назвал, сказав, что картинка была найдена в Сети.

Напомним, из-за постов в MDK неоднократно разгорались скандалы. Ранее паблик требовали заблокировать из-за шутки про смерть Жанны Фриске.

Фотография: Скриншоты: https://www.youtube.com/watch?v=xKW-1Hisx8Y https://vk.com/mudakoff

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