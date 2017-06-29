Лауреатами премии становятся компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей и стандартов качества.



ГК «Дамате» с первого дня работы уделяет особое внимание качеству и безопасности своей продукции. Все предприятия компании соответствуют самым высоким требованиям к организации производства, на объектах неукоснительно соблюдаются нормы международного законодательства в области санитарии и безопасности.



Так, на производственных площадках ГК «Дамате» внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на основе ГОСТ Р ИСО 9001−2011. Система менеджмента безопасности пищевой продукции реализована в виде внедренной и сертифицированной международной системы HACCP, на основе ГОСТ Р ИСО 22000−2007. Практически на каждом этапе технологического процесса осуществляется мониторинг параметров, обеспечивающих безопасность продукции.



Для всех, у кого есть вопросы или предложения по качеству продукции, произведенной на предприятиях «Дамате»: мяса индейки «Индилайт» и молочных продуктов «Молком», — организована «горячая линия». Каждое обращение регистрируется, обрабатывается, доводится до сведения всех заинтересованных служб и рассматривается в течение двух рабочих дней. В особых случаях, когда требуется выезд на место или тщательное расследование, этот срок может продлеваться до семи дней. Ни одно замечание потребителей не оставляют без ответа, все они принимаются во внимание, чтобы улучшать процессы производства и обслуживания клиентов.