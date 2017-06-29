Кувайцев проконтролировал ремонт водопровода на набережной Суры

29 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по ремонту камеры и замене запорной арматуры магистрального водопровода в районе «Ростка».

«Данные мероприятия ведутся в рамках первой очереди капитального ремонта набережной реки Суры и позволят обеспечить условия для выполнения «дорожной карты» и дальнейшего беспрепятственного благоустройства территории», — отметили в пресс-службе мэрии.

Как сообщил технический директор ООО «Горводоканал» Николай Грунтов, в 8.00 потребителей отключили от ресурса, затем началась откачка воды из системы.

В ходе ремонта затворы d=800 и d=700 заменяют на новые, импортного производства.

Глава администрации Пензы нацелил ответственных лиц на то, чтобы работы были выполнены качественно, несмотря на сжатые сроки.

«У вас должно быть понимание, что набережная — это объект социально значимый и дорогостоящий. Нужно приложить все усилия, чтобы, выполнив ремонт на этом участке, мы больше не возвращались к нему и не нарушали земляными работами благоустройство после реализации проекта», — призвал Виктор Кувайцев.

Он подчеркнул, что будет держать вопрос на особом контроле.

«Подачу водоснабжения необходимо восстановить своевременно», — сказал он.