Пензенцев приглашают к неврологам, терапевтам и на УЗИ

Врачи различных специальностей будут принимать жителей Пензенской области в выходной день.

8 июля в медицинских организациях региона организуют приемы терапевтов и неврологов, также в этот день жители области смогут пройти УЗИ без направления врача.

С 8.00 до 13.00 неврологи будут принимать население в следующих поликлиниках Пензы:

№ 1 — ул. Набережная р. Мойки, 51, телефоны регистратуры: 32−15−07, 99−87−19;

№ 2 — ул. Володарского, 34, 56−35−43, 98−33−22,

№ 3 — ул. Светлая, 1, 99−60−51,

№ 6 — ул. Гагарина, 24, 49−83−95,

№ 7 — ул. Аустрина, 160, 99−98−52, 99−98−54,

№ 8 — ул. Краснова, 60, 99−20−78, 99−15−39,

№ 10 — ул. Пушанина, 9а, 99−38−66,

№ 12 — ул. Мира, 43, 99−60−51,

№ 13 — ул. Кронштадтская, 12, 98−20−08.

Терапевты будут вести прием во всех 14 поликлиниках ГБУЗ «Городская поликлиника».

Записаться на прием можно через сайт «Penzadoctor», по номеру: 999−130 или по телефонам регистратур.

«В районах области запись к врачам и на исследования осуществляется через Интернет-ресурс «Penzadoctor» либо по телефонам регистратур соответствующих медицинских организаций», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.