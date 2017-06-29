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Рогозин назвал одну из самых престижных профессий в России

29 июня в 15:03 236 просмотров
, что профессия сварщика на «Севмаше» является одной из престижнейших в России.

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о том, что профессия сварщика на «Севмаше» является одной из престижнейших в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Понятно, что северные наши города — со сложными условиями, но и зарплаты такие, которые привлекают лучшие кадры. Сегодня профессия сварщика, работающего на «Севмаше», — одна из самых престижных профессий в нашей стране, и в целом по авторитету, и по зарплатам», — сказал Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул важность поддержки государства в подготовке кадров.

«Потому что решать такие задачи, которые сегодня поставлены руководством страны перед флотом и перед корабелами, можно только тогда, когда у нас есть профессиональные кадры, не устаревающие, не убегающие с заводов, а наоборот, охотно приезжающие, получающие профессию, работающие на предприятиях с довольно-таки сложными условиями работы», — пояснил вице-премьер.


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