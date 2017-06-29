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В Пензенской области поймали пьяных мотоциклистов

29 июня в 15:33 288 просмотров
, направленные на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспортных средств.

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В Пензенской области сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспортных средств.

«Проверки призваны повысить контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями мототранспортных средств, а также предупредить дорожно-транспортные происшествия с их участием», — сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.

Только за время проверок мотоциклисты допустили 120 нарушений ПДД, а трое из них находились в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция призывает быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, а также использовать средства защиты при движении на двухколесном транспорте.


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