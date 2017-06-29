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Пензенские семейные пары наградят в День любви и верности

29 июня в 15:58 566 просмотров
, любви и верности.

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8 июля пензенцы отметят всероссийский День семьи, любви и верности.

«Одно из общих мероприятий, объединяющих празднование во всех уголках России — вручение медали «За любовь и верность». Учрежденная организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» медаль ежегодно вручается супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, подающим пример крепости семейных устоев, воспитавшим детей достойными членами общества», — сообщили в пресс-службе мэрии.

7 июля в органном зале областной филармонии пройдет торжественное мероприятие, в ходе которого 70 заслуженных семейных пар региона наградят медалями.

Торжество начнется в 10.00. Возрастные ограничения — 0+.


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