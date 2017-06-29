Дело в отношении экс-ректора ПензГТУ передали в суд

В прокуратуре Пензенской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего и. о. ректора ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет».

«Он обвиняется в организации незаконной деятельности, связанной с предоставлением обучающимся в ВУЗе студентам за денежное вознаграждение готовых к защите выпускных квалификационных и дипломных работ, а также обеспечением их дальнейшей успешной защиты», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Вовлеченным в преступную схему семи должностным лицам университета также предъявлены обвинения.

Бывший руководитель ВУЗа обвиняется также в растрате путем приобретения за счет учреждения лекарств для личных целей на сумму более 560 тыс. рублей, а также оплаты своих санаторно-курортных расходов на сумму около 50 тыс. рублей.

Кроме того, его обвиняют в том, что с 2011 года по июль 2016 года он давал указания на выплату подчиненным премий в повышенном размере, затем собирал с них по 8−10% от полученных денег. Общая сумма составила не менее 1,7 млн рублей.

Все обвиняемые свою вину признали в полном объеме. Бывший ректор возместил ущерб ПензГТУ в полном объеме.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.