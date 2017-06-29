РЕН ТВ расскажет о семи смертных грехах

От переедания в мире умирает в три раза больше людей, чем от голода. В России 13% смертей — результат болезней, связанных с избыточным питанием. Почему чревоугодие является не только смертным, но и смертельно опасным грехом, журналисты РЕН ТВ узнали у Виталия Милонова.

Известный депутат объяснил, что пропаганда грехов и греховного образа жизни ставит под угрозу само государство.



«Нужно говорить о самом развращении, — сказал Виталий Милонов. — В свое время новейшие технологии проведения пиров и торжеств угробили самое мощное государство, которое когда-либо существовало на земном шаре. Они угробили Римскую империю. Империя, которая вселяла страх во всех, начиная от самых западных, кончая самых восточных окраин, распалась не из-за того, что солдаты стали менее отважно воевать, и не оттого, что чума поразила их, нет. Поразила другая чума, внутренняя», — отмечает он.



Полную версию интервью с Виталием Милоновым покажут «Засекреченные списки» (16+) на РЕН ТВ — в новом выпуске «7 смертных грехов, которые правят миром». Зрители узнают, как грехи стали основой глобального бизнеса и какую прибыль они приносят мировым корпорациям.



Как похоть помогает продать все на свете — от губной помады до автомобилей класса люкс?

Почему чревоугодие тайно поощряют в фитнес-клубах?

Развивают ли гаджеты жестокость?

Действительно ли тщеславие дороже денег?

Сколько стоит алчность — и кому по карману десерт с настоящим золотом?

Кто превратил массовые убийства в многомиллиардный бизнес?

Легко ли заработать миллионы на человеческой лени?



Смотрите в новом выпуске «Засекреченных списков» — «7 смертных грехов, которые правят миром» — 1 июля, в 19.00 на РЕН ТВ.