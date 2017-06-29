В штат ФК «Зенит» приняли агрономов

Агрономы, которые будут следить за состоянием поля с натуральным покрытием на стадионе «Зенит» в Пензе, приняты в штат футбольного клуба.

Об этом сообщила председатель городского спорткомитета Наталья Озерова в ходе заседания оргкомитета по подготовке к участию в проведении ЧМ по футболу 2018 года.

«Мы уже в штат футбольного клуба приняли агрономов. Аграрный университет принимает участие в этой работе, и пока субподрядчик готовит поле, агрономы будут [эту работу] сопровождать», — сказала Наталья Озерова.

Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин подчеркнул, что основной упор в настоящее время необходимо делать на подготовку естественного покрытия.

«Насколько я знаю, в Мордовии к посеву травы на стадионе еще не приступали. У нас здесь хоть и не основные матчи будут, но наше поле практически готово […] Нам очень повезло с погодой. В июне не было жарких дней, это благоприятное условие для всхода травы. Сейчас субподрядчики делают второй покос, и уже вырисовывается вид футбольного поля», — отметил Валерий Савин.

По словам начальника управления капитального строительства Пензы Игоря Умнова, представители субподрядной организации ежедневно наблюдают за полем, в вечернее время газон поливают. Сразу после посева были внесены удобрения. В настоящее время специалисты формируют график дальнейшей подкормки.

«Готовое поле с мачтами освещения будет сдано в августе», — заверил Игорь Умнов.