В Пензе преподавателя ПГУ осудили за получение взятки

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, Алексей Купрюшин занимал должность заведующего кафедрой в Пензенском государственном университете. Лично и через посредника он получил две взятки за незаконные действия.

Так, в октябре 2015 года он потребовал взятку в размере 70 000 рублей от студентки, действовавшей от своей учебной группы, за зачет без фактической проверки знаний. Размер взятки рассчитывался по 3 500 рублей с одного человека.

В апреле 2016 года эта же студентка обратилась к мужчине с просьбой поставить положительные оценки на экзамене, а также закрыть пропущенные занятия студентам группы.

Алексей Купрюшин согласился, потребовав за это 120 000 рублей, из расчета 6 000 рублей с одного студента. Деньги ему перечислили на банковскую карту.

Суд назначил мужчине штраф в размере 6 млн рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.