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В поликлинике Пензы удовлетворенность услугами выросла на 10%

29 июня в 17:05 108 просмотров
«Бережливая поликлиника».

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В Пензе на заседании Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медпомощи обсудили реализацию на территории Пензенской области пилотного проекта «Бережливая поликлиника».

О проекте рассказали представители ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

«Данный проект направлен на увеличение удовлетворенности населения медицинской помощью на основе повышения доступности и качества медицинских услуг, улучшение условий оказания медицинской помощи; повышение вовлеченности медицинского персонала в производственные процессы; рост удовлетворенности медицинского персонала условиями труда», — пояснили в пресс-центре облправительства.

За полтора месяца реализации проекта в городской поликлинике на 10% выросла удовлетворенность пациентов условиями оказания помощи.

Также на заседании обсудили работу страховых представителей в медорганизациях как для эффективного внедрения пилотного проекта, так и в рамках информационной работы.

Члены совета пришли к мнению о необходимости выдачи каждому гражданину, прошедшему обследование, паспорта здоровья с результатами диспансеризации.

Вице-губернатор Валерий Савин поручил главврачам двух медучреждений подготовить «дорожную карту» проведения капремонта поликлиники № 14 и детской поликлиники № 2, участвующих в проекте «Бережливая поликлиника».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/29/15505317

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