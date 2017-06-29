В поликлинике Пензы удовлетворенность услугами выросла на 10%

В Пензе на заседании Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медпомощи обсудили реализацию на территории Пензенской области пилотного проекта «Бережливая поликлиника».

О проекте рассказали представители ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

«Данный проект направлен на увеличение удовлетворенности населения медицинской помощью на основе повышения доступности и качества медицинских услуг, улучшение условий оказания медицинской помощи; повышение вовлеченности медицинского персонала в производственные процессы; рост удовлетворенности медицинского персонала условиями труда», — пояснили в пресс-центре облправительства.

За полтора месяца реализации проекта в городской поликлинике на 10% выросла удовлетворенность пациентов условиями оказания помощи.

Также на заседании обсудили работу страховых представителей в медорганизациях как для эффективного внедрения пилотного проекта, так и в рамках информационной работы.

Члены совета пришли к мнению о необходимости выдачи каждому гражданину, прошедшему обследование, паспорта здоровья с результатами диспансеризации.

Вице-губернатор Валерий Савин поручил главврачам двух медучреждений подготовить «дорожную карту» проведения капремонта поликлиники № 14 и детской поликлиники № 2, участвующих в проекте «Бережливая поликлиника».