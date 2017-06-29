Трибуны на стадион «Зенит» прибудут в июле

Трибуны изготовлены, на следующей неделе производитель вышлет их в Пензу, сообщил начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов в ходе заседания оргкомитета по подготовке к участию в проведении ЧМ по футболу 2018 года.
«В настоящее время выполняются работы по устройству поля с искусственным покрытием, работы на административно-бытовом здании. Ориентировочно, 9 июля будут поставлены трибуны на объект. Также выполнены работы по устройству мачты освещения на объекте и устройства наружных сетей инженерной инфраструктуры», — пояснил Игорь Умнов.