Трибуны на стадион «Зенит» прибудут в июле

Трибуны, которые планируется установить на поле с натуральным покрытием на стадионе «Зенит» в Пензе, прибудут на объект в начале июля.

Трибуны изготовлены, на следующей неделе производитель вышлет их в Пензу, сообщил начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов в ходе заседания оргкомитета по подготовке к участию в проведении ЧМ по футболу 2018 года.

«В настоящее время выполняются работы по устройству поля с искусственным покрытием, работы на административно-бытовом здании. Ориентировочно, 9 июля будут поставлены трибуны на объект. Также выполнены работы по устройству мачты освещения на объекте и устройства наружных сетей инженерной инфраструктуры», — пояснил Игорь Умнов.