Михаил Торгашин участвует в Первом Евразийском форуме

29 июня министр промышленности Пензенской области Михаил Торгашин выступил в рамках круглого стола Минпромторга России на Первом Евразийском ортопедическом форуме.

В московском экспоцентре 29 и 30 июня проходит глобальный форум, участие в котором принимают более 3000 медицинских специалистов всех уровней из 25 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза. В программу входят направления, связанные с травматологией-ортопедией.

На пленарном заседании форума Михаил Торгашин представил Сурский край как центр компетенций по разработке и производству медицинских изделий.

«В рамках круглого стола Минпромторга министр промышленности региона рассказал об опыте и возможностях по локализации иностранными компаниями производства медицинских изделий в Пензенской области, особо отметив производственные возможности технопарка «Рамеев», — сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности, транспорта и инновационной политики.